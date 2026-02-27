Dünya DRI üretimi 2026’nın Ocak ayında yıllık %11,5 yükseldi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85'ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Ocak ayında toplam DRI üretimi Aralık ayına kıyasla %9,9 düşüş ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %11,5 artışla 10,24 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Ocak ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 5,37 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 2 milyon mt DRI üretimiyle İran, 750.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 603.000 mt DRI üretimiyle Mısır takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Ocak 2026