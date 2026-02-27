 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Dünya DRI üretimi...

Dünya DRI üretimi 2026’nın Ocak ayında yıllık %11,5 yükseldi

Cuma, 27 Şubat 2026 12:04:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85'ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Ocak ayında toplam DRI üretimi Aralık ayına kıyasla %9,9 düşüş ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %11,5 artışla 10,24 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Ocak ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 5,37 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 2 milyon mt DRI üretimiyle İran, 750.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 603.000 mt DRI üretimiyle Mısır takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Ocak 2026


Etiketler: Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Dünya ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %6,5 azaldı

26 Şub | Çelik Haberler

BIR: Çinli çelik üreticileri politika değişiklikleri sebebiyle paslanmaz hurda alımlarını hızlandırıyor

23 Şub | Çelik Haberler

BIR: Küresel geri dönüştürülmüş çelik kullanımı 630 milyon mt’a ulaştı, Türkiye lider ithalatçı konumunu korudu

20 Şub | Çelik Haberler

Dünya DRI üretimi 2025’te %5,3 artış kaydetti

26 Oca | Çelik Haberler

Dünya ham çelik üretimi 2025’te %2 geriledi

23 Oca | Çelik Haberler

Fitch Ratings Hindistan ve Çin’in güçlü talebine bağlı olarak 2026 için kömür fiyat tahminini 190$/mt’a yükseltti

08 Oca | Çelik Haberler

TÇÜD: Küresel ham çelik üretiminde kırılmalar artıyor

25 Ara | Çelik Haberler

Dünya DRI üretimi 2025’in Kasım ayında %4,5 yükseldi

24 Ara | Çelik Haberler

Dünya ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %4,6 düşüş kaydetti

23 Ara | Çelik Haberler

Küresel pik demir piyasası Avrupa’daki yeni SKDM referanslarını değerlendiriyor, Brezilya çıkışlı fiyatlar yükseldi

12 Ara | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis