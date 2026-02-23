 |  Giriş 
BIR: Çinli çelik üreticileri politika değişiklikleri sebebiyle paslanmaz hurda alımlarını hızlandırıyor

Pazartesi, 23 Şubat 2026 14:21:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR), Avrupa’da paslanmaz hurda talebinin nispeten istikrarlı seyrettiğini ancak nikel pik demir ve paslanmaz slab ithalatının devam etmesinin kabul görebilir fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı kurmayı sürdürdüğünü ifade etti.

BIR, bu yılın Şubat ayında Avrupa’da paslanmaz çelik talebi hafifçe toparlanmış olsa da Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) uygulanmaya başlamasının bölgesel arz-talep dengesi açısından yeni belirsizlikler yarattığını dile getirdi. Uzun vadede ise SKDM’nin, yüksek emisyonlu ithalattan kaynaklı rekabet baskısını sınırlandırarak yerel üreticilere yapısal destek sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Zayıf son kullanıcı talebi İtalya piyasasını olumsuz etkiliyor

İtalya piyasasından edinilen geri bildirimlere göre paslanmaz çelik sektöründe faaliyetler zorlu olmaya devam ediyor. Özellikle otomobil ve beyaz eşya sektörlerinde son kullanıcı talebinin zayıf seyrinin ve tedarik zinciri genelindeki stokların yüksek oluşunun fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdığı aktarıldı.

Öte yandan yüksek enerji ve hammadde maliyetleri sebebiyle üreticilerin marjlarının daralmaya devam ettiği, aynı zamanda hurda toplama faaliyetleri ve ticaretinin de endüstriyel üretimdeki düşüşe paralel olarak sınırlı olduğu paylaşıldı.

Asya piyasaları nikel fiyatlarındaki dalgalanmalara tepki verdi

Bu yılın Ocak ayının sonunda Londra Metal Borsası’nda nikel fiyatlarının 2025’in Aralık ortasında kaydedilen yaklaşık 14.000$/mt seviyesine kıyasla 19.000$/mt seviyesine yükselmesi sonrası Asya paslanmaz hurda piyasalarının güçlü bir toparlanma gösterdiğine dikkat çekildi.

Tayvanlı paslanmaz çelik üreticileri 2025’in dördüncü çeyreğinde hurda talebinin zayıf olduğunu bildirirken, Güney Kore’de tüketimin 2025’in Kasım-Ocak döneminde yatay ancak düşük seviyelerde kaldığı belirtildi. Planlı bakım çalışmaları kapsamındaki üretim duruşlarının ardından üretim seviyelerinin normale döndüğü ve Ay Yeni Yılı sonrasında talebin dengelenmesinin beklendiği bildirildi.

Japonya’da ise paslanmaz hurda tüketiminin istikrarlı seyretmesine rağmen yerel üreticilerin ihtiyaçlarını iç piyasadan karşılamaya öncelik vermesi sonucu ihracat hacimlerinin azaldığı dile getirildi.

Çin ve Endonezya’nın politikaları hammadde akışını değiştiriyor

Çin’in paslanmaz çelik ürünlerin ihracatına yönelik kontrolleri sıkılaştırdığı, ruloların yanı sıra yassı mamul ve uzun mamullerin ülke dışına sevkiyatı için devlet onayı şartı getirdiği hatırlatırdı. 

Bu gelişmeler beraberinde Endonezya’nın nikel cevheri üretim kotalarını azaltmasının, Çinli üreticilerin özellikle paslanmaz hurda ve nikel pik demir tedarikini hızlandırmasına yol açtığı vurgulandı.

Hindistan ve Orta Doğu piyasaları nispeten dirençli

2025 yılında Hindistan’da paslanmaz çelik üretiminin yıllık %14 artışla 4,27 milyon mt ve paslanmaz hurda ithalatının yıllık %21 artışla 1,47 milyon mt seviyelerine ulaştığı aktarıldı. Üretimdeki artışa rağmen ihracat talebindeki zayıflama sayesinde Hint üreticilerin, rekabetçi fiyatlar ve uygun finansman koşullarının desteğiyle ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü iç piyasadan karşılayabildiği ifade edildi.

Orta Doğu’da ise paslanmaz çelik ve özel alaşımlara yönelik talebin dördüncü çeyrekte inşaat, petrol-doğal gaz ve desalinasyon projelerinin desteğiyle istikrarlı kaldığı belirtildi. Ayrıca sınırlı yerel arz nedeniyle Suudi Arabistan’ın hurda ithalatına bağımlılığının sürdüğü ve böylelikle bölgesel ticaret akışlarını desteklemeye devam ettiği kaydedildi.


