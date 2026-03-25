Dünya DRI üretimi 2026’nın Şubat ayında yıllık %5,8 yükseldi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85'ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Şubat ayında toplam DRI üretimi Ocak ayına kıyasla %15,7 düşüş ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %5,8 artışla 8,73 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın ilk iki ayında 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %9,6 artışla 19,09 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Şubat ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,93 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 1 milyon mt DRI üretimiyle İran, 675.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 573.000 mt DRI üretimiyle Mısır takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Şubat 2026