Dünya DRI üretimi 2025’te %5,3 artış kaydetti

Pazartesi, 26 Ocak 2026 14:33:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85’ini oluşturan 12 ülkede 2025’in Aralık ayında toplam DRI üretimi Kasım ayına kıyasla %1,7 düşüş ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %14,4 artışla 11,04 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte dünya DRI üretimi 2025’in tamamında 2024’e kıyasla %5,3 artışla 129,2 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre 2025’in Aralık ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 5,2 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 3 milyon mt DRI üretimiyle İran, 700.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 645.000 mt DRI üretimiyle Mısır takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - 2025


