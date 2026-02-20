BIR: Küresel geri dönüştürülmüş çelik kullanımı 630 milyon mt’a ulaştı, Türkiye lider ithalatçı konumunu korudu

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) ve Dünya Çelik Birliği (worldsteel) hesaplamalarına göre küresel çelik üretiminde her yıl yaklaşık 630 milyon mt geri dönüştürülmüş çelik kullanılıyor ve bu sayede emisyonlarda yıllık yaklaşık 950 milyon mt düşüş sağlanırken, enerji tüketimi azaltılıyor ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuluyor.

Düşük emisyonlu çelik üretimi açısından önemli girdilerden bir diğeri olan doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimi de artış gösterdi. 2025’in Ocak-Eylül döneminde DRI üretimi yıllık %5,1 artarak 95,38 milyon mt seviyesine ulaştı. Üretimi %8,4 artışla 43,76 milyon mt seviyesine çıkan Hindistan en büyük DRI üreticisi konumunu korurken, Hindistan’ı yıllık %1,7 artışla 26,55 milyon mt üretim gerçekleştiren İran takip etti.

Başlıca çelik pazarlarında farklı trendler gözleniyor

Çelik üretimi yapan önde gelen pazarlarda geri dönüştürülmüş çelik tüketim trendleri 2025’in Ocak-Eylül döneminde farklılık gösterdi.

Çin, geri dönüştürülmüş çelik kullanımının yıllık %13,3 düşüşle 142,21 milyon mt’a gerilemesine rağmen en büyük tüketici olmaya devam etti ve ham çelik üretimi yıllık %3 düşüşle 746,3 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Hindistan’ın geri dönüştürülmüş çelik kullanımı yıllık %16 yükselişle 29 milyon mt’a çıkarak güçlü bir yükseliş gösterdi ve ham çelik üretimi yıllık %10,5 artışla 122,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Türkiye’de ise geri dönüştürülmüş çelik tüketimi yıllık %4,3 artarak 24,46 milyon mt’a çıkarken, ham çelik üretimi yıllık yalnızca %0,7 yükseliş kaydetti.

Buna karşılık AB-27 ülkelerinde geri dönüştürülmüş çelik kullanımı yıllık %4 düşüşle 56,3 milyon mt, ABD’de yıllık %5,5 düşüşle 40,9 milyon mt, Japonya’da yıllık %5,7 düşüşle 21,96 milyon mt ve Güney Kore’de yıllık %7,1 düşüşle 15,56 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Ancak geri dönüştürülmüş çelik kullanımındaki düşüşe rağmen ham çelik üretimi ABD’de yıllık %2,2 ve Japonya’da yıllık %4,5 arttı.

Türkiye lider ithalatçı konumunu koruyor

Aynı dönemde Türkiye, geri dönüştürülmüş çelik ithalatının yıllık %6,8 düşüşle 13,99 milyon mt gerilemiş olmasına rağmen dünyanın en büyük geri dönüştürülmüş çelik ithalatçısı olmayı sürdürdü.

Hindistan’ın geri dönüştürülmüş çelik ithalatı yıllık %2,8 artışla 6,54 milyon mt seviyesine yükseldi ve ülke ithalatta ikinci sırada yer aldı. Vietnam, Tayvan ve Güney Kore’nin geri dönüştürülmüş ithalatında belirgin düşüşler yaşanırken, AB-27 ülkeleri, ABD, Pakistan ve Tayland’ın ise geri dönüştürülmüş çelik alımlarını artırdığı görüldü.

Öte yandan AB-27 ülkeleri, geri dönüştürülmüş çelik ihracatının yıllık %4 düşüşle 11,94 milyon mt’a gerilemesine rağmen en büyük geri dönüştürülmüş çelik ihracatçısı olmaya devam etti. Geri dönüştürülmüş çelik ihracatı yıllık %20,4 düşüşle 8,91 milyon mt’a gerileyen ABD’de ikinci sıradaki yerini korudu. Japonya, İngiltere, Meksika ve Singapur’un geri dönüştürülmüş çelik ihracatı artış kaydetti.

Ocak-Eylül döneminde ABD ve AB-27 ülkelerinin hurda ihracat fiyatları büyük ölçüde paralel bir seyir izledi.