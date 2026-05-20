BIR: Türkiye’nin ithal hurda alımları ve fiyatları küresel piyasaya yön vermeye devam ediyor

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) tarafından yayımlanan son rapora göre Türkiye, 2026 yılının ilk aylarında da küresel çelik piyasalarına öncülük etmeye devam etti.

Orta Doğu’daki çatışmaların başlamasının ardından temkinli hareket eden Türk çelik üreticilerinin Mart sonunda piyasaya güçlü bir dönüş yaptığı ifade edildi. Üreticilerin, yalnızca üç gün içinde 30’dan fazla deep sea hurda kargosu satın aldığına ve bunun sonucunda deep sea hurda fiyatlarının Ocak ayı ortalamasına kıyasla 25$/mt’dan fazla yükseldiğine dikkat çekildi.

Para politikası yılın başında talebi baskıladı

Raporda piyasa koşullarını etkileyen tek unsurun jeopolitik gerilimler olmadığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yılın ilk çeyreğinde sıkı para politikasını sürdürmesi sebebiyle yerel çelik talebinin zayıfladığı ve üreticilerin yüksek tonajlı hurda alımlarını finanse etmekte zorlandığı dile getirildi. Bu durumun, Mart ayında yaşanan sert yükseliş öncesinde temkinli alımlar yapılmasına yol açtığı aktarıldı.

ABD’den Türkiye’ye hurda ihracatı sertçe arttı

Türkiye’nin Ocak ayı hurda ithalat verilerinin tedarik yapısında önemli değişikliklere işaret ettiği ifade edildi. ABD’den yapılan hurda ithalatı yıllık %140’ın üzerinde artarken, Avrupalı büyük ölçekli tedarikçilerin sevkiyatlarında çift haneli düşüşler görüldüğü bildirildi. Bununla birlikte ABD’nin hurda ihracat fiyatlarının yerel fiyatlara yaklaşarak iç piyasayı desteklediği ve ABD’li çelik üreticilerinin mevcut hurda için Türk ve Asyalı alıcılarla rekabet ettiği paylaşıldı.

Avrupa’da zayıf talebe rağmen fiyatlar yükseldi

Avrupa çelik piyasasında özellikle inşaat demiri ve sıcak rulo sac fiyatlarında ilk çeyrekte dikkat çekici artışlar görüldüğü belirtildi. Bu artışta arz sıkıntısı, ithalata yönelik kısıtlamalar ve maliyetlerdeki yükselişin etkili olduğu dile getirildi.

Ancak Almanya ve İskandinavya’dan gelen geri bildirimlere göre talebin zayıf ve dengesiz kalmaya devam ettiği dile getirildi. İngiltere’de ise yükselen lojistik maliyetler ve artan hurda fiyatları nedeniyle shredder feed hurda rekabetinin yoğunlaştığı belirtildi.

Hindistan ve Bangladeş piyasaları zayıfladı

Hindistan hurda piyasasının, zayıf talep koşullarında ithal hurda fiyatlarındaki yükselişin ticareti olumsuz etkilemesi sebebiyle aşağı yönlü hareket ettiğine dikkat çekildi. Ocak ayında 430.000 mt seviyesinde yer alan ithalatın Şubat’ta 350.000 mt ve Mart’ta ise yaklaşık 250.000-300.000 mt seviyelerine gerilediği paylaşıldı. Öte yandan Mart ayında yerel hurda tüketiminin de yavaşlayan inşaat faaliyetleri nedeniyle Ocak’ta kaydedilen 3,4 milyon mt seviyesinden 3 milyon mt’a gerilediği aktarıldı.

Bangladeş’te de yılın ilk çeyreğinde hurda ithalatı yıllık yaklaşık %25 düşerken, üreticilerin yüksek enerji maliyetleri ve sıkı finansman koşulları nedeniyle alımlara daha temkinli yaklaştığı vurgulandı.

Japonya piyasası güçlenirken, Çin kapasite fazlasıyla karşı karşıya

Japonya hurda piyasasının, yerel talebin Şubat sonundan itibaren toplanması, ihracatın güçlenmesi ve yenin zayıflaması sebebiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü belirtildi. Buna karşılık Çin’in ham çelik üretiminin 2026’da sınırlı ölçüde düşmesinin beklendiği ancak yapısal kapasite fazlasının üreticileri ihracat pazarlarına bağımlı kalmaya zorladığı paylaşıldı. Tayvan’a bakıldığında ise hurda ithalatının yılın ilk çeyreğinde yıllık yaklaşık %30 gerilediği bildirildi.

Körfezli çelik üreticileri hurda bazlı üretime yöneliyor

Raporda Körfez ülkelerindeki çelik üreticilerinin kütük bazlı üretimden hurda bazlı üretime yönelmeye başladığına dikkat çekildi. Bununla birlikte Suudi Arabistan’ın hammadde arzındaki sıkıntıyı azaltmak ve üreticilerin faaliyetlerini istikrara kavuşturmak amacıyla devlet koordinasyonunda ithal hurda tahsis sistemi uygulamaya koyduğu ifade edildi.

Hurda küresel ölçekte stratejik hammadde olmaya devam ediyor

Güney Afrikalı yetkililerin hurdanın düşük emisyonlu çelik üretimi için stratejik hammadde olarak görülmesi nedeniyle yakın vadede hurda ihracatını tamamen serbest bırakmasının beklenmediği belirtildi. İhracat kısıtlamalarına rağmen zayıf nihai mamul talebinin iç piyasada HMS kalite hurda fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği dile getirildi.

Küresel hurda kullanımı 2025’te arttı

BIR’in Rakamlarla Dünya Çelik Geri Dönüşümü adlı raporunun son sayısına göre başlıca küresel piyasalarda hurda kullanımı 2025 yılında %4,5 artışla 480,27 milyon mt seviyesine yükseldi. Aynı dönemde küresel ham çelik üretimi ise %2,2 düşüşle 1,51 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Türkiye, 2025 yılında hurda ithalatının yıllık %6,6 düşüşle 18,77 milyon mt seviyesine gerilemesine rağmen dünyanın en büyük hurda ithalatçısı olmayı sürdürdü. Hindistan ise ithalatının %5 düşüşle 8,04 milyon mt seviyesine gerilemesine rağmen ikinci sıradaki yerini korudu.