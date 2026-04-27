Dünya DRI üretimi 2026’nın Mart ayında yıllık %11,2 düşüş kaydetti

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85'ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Mart ayında toplam DRI üretimi Şubat ayına kıyasla %3,6 artış ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %11,2 düşüşle 9,17 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte dünya DRI üretimi bu yılın ilk üç ayında 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %2,4 artışla 28,42 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Mart ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 5,36 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 1 milyon mt DRI üretimiyle İran, 725.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 614.000 mt DRI üretimiyle Mısır takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Mart 2026