Dünya DRI üretimi 2026’nın Nisan ayında yıllık %26,9 geriledi

Pazartesi, 25 Mayıs 2026 12:13:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85’ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Nisan ayında toplam DRI üretimi Mart ayına kıyasla %5,1 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %26,9 düşüşle 8,76 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte dünya DRI üretimi bu yılın ilk dört ayında 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %6,3 düşüşle 37,24 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Nisan ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 5,11 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 1 milyon mt DRI üretimiyle İran, 670.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 610.000 mt DRI üretimiyle Meksika takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Nisan 2026


