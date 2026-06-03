BIR: 2025’te küresel hurda tüketimi ham çelik üretimindeki düşüşe rağmen artmaya devam etti

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR), 2021-2025 dönemini kapsayan Rakamlarla Dünya Çelik Geri Dönüşümü raporunun 17. sayısını yayımladı. Göteborg’da gerçekleştirilen BIR Demirli Metaller Bölümü toplantısında konuşan İstatistik Danışmanı Rolf Willeke, 2025 yılında küresel ham çelik üretiminin gerilemesine rağmen hurda tüketiminin artmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Rapora göre küresel ham çelik üretimi 2025 yılında yıllık %1,9 düşüşle yaklaşık 1,85 milyar mt seviyesine geriledi. Dünya Çelik Birliği (worldsteel) verileri, toplam üretimin %69,4’ünün bazik oksijen fırını (BOF) ve %30,3’ünün ise elektrik ark ocağı rotalarıyla gerçekleştiğini gösterdi. BOF bazlı çelik üretimi gerilerken, elektrik ark ocağı bazlı üretimin hafif artış kaydetmesi, sektörün daha düşük emisyonlu üretim yöntemlerine yöneldiğini ortaya koydu. Bu dönüşümün önemli göstergelerinden biri olan küresel doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimi de %4,9 artarak yaklaşık 153 milyon mt seviyesine yükseldi. Hindistan, 58,9 milyon mt ile dünyanın en büyük DRI üreticisi konumunu korurken, üretimini yıllık %7,4 artırdı.

Çin ve Hindistan hurda talebindeki büyümeye öncülük etti

Raporda kapsanan ülke ve bölgelerde hurda tüketimi, söz konusu pazarlardaki ham çelik üretiminin %2,5 gerilemesine rağmen yıllık %4,5 artarak 480 milyon mt seviyesine ulaştı. Bu pazarlar, küresel çelik üretiminde kullanılan hurdanın yaklaşık %75’ini oluşturuyor.

Çin, dünyanın en büyük hurda tüketicisi olmayı sürdürdü. Çin’in hurda tüketimi, ham çelik üretiminin %4,4 düşmesine rağmen %8,3 artarak 227 milyon mt seviyesine çıktı. Hindistan ise hem hurda tüketimi hem de ham çelik üretiminde güçlü büyüme kaydederek küresel çelik sektöründeki artan önemini bir kez daha ortaya koydu.

BIR ve worldsteel’in hesaplamalarına göre küresel çelik üretiminde yıllık yaklaşık 630 milyon mt hurda kullanılıyor. Bu sayede yaklaşık 950 milyon mt karbon emisyonunun önüne geçilirken, enerji tüketimi azalıyor ve doğal kaynaklar korunuyor. Bu durum hurdanın çelik sektörünün karbonsuzlaşma sürecindeki stratejik önemini güçlendiriyor.

Türkiye, ham çelik üretiminin %86,8’inin hurdaya dayalı olmasıyla hurda yoğun üretim yapan ülkeler arasında öne çıkmaya devam etti. Buna karşılık Çin’de bu oran yüksek fırın bazlı üretimin ağırlığını koruması nedeniyle %23,6 seviyesinde kaldı.

Türkiye dünyanın en büyük hurda ithalatçısı olmaya devam etti

Türkiye, 2025 yılında hurda ithalatının %6,6 düşüşle 18,77 milyon mt seviyesine gerilemesine rağmen dünyanın en büyük hurda ithalatçısı konumunu korudu. Türkiye’nin en büyük tedarikçileri ABD ve Hollanda olmaya devam etti. ABD’den yapılan sevkiyatlar %20,4 düşüşle 3,61 milyon mt’a gerilerken, Hollanda’dan ithalat %0,1 azalarak 2,76 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Hindistan, ithalatının %5 düşüşle 8,04 milyon mt’a gerilemesine rağmen dünyanın ikinci büyük hurda ithalatçısı olmayı sürdürdü. ABD, 1,32 milyon mt ile Hindistan’ın en büyük tedarikçisi oldu ve İngiltere’den yapılan sevkiyatlar 890.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Diğer bölgelerde ise hurda ithalatında önemli artışlar görüldü. AB-27 ülkelerinin hurda ithalatı %28,8 artarak 4,99 milyon mt’a yükselirken, ABD’nin ithalatı %5,1 artışla 4,66 milyon mt seviyesinde yer aldı. Pakistan, ithalatını %39,8 artırarak 3,02 milyon mt’a çıkarırken, Tayvan ve Güney Kore’nin ithalatı sırasıyla %38,1 ve %17,4 azaldı.

AB ve ABD küresel hurda ihracatında liderliğini korudu

AB-27 ülkeleri, sevkiyatlarının %2 düşüşle 16,68 milyon mt’a gerilemesine rağmen dünyanın en büyük hurda ihracatçısı olmayı sürdürdü. Türkiye, 10,82 milyon mt ile Avrupa çıkışlı hurdanın en büyük alıcısı olmaya devam ederken, Mısır’a yapılan sevkiyatlar %13,4 artarak 1,86 milyon mt’a yükseldi. Hollanda, ihracatını %4,39 artışla 3,92 milyon mt seviyesine çıkararak AB’nin en büyük bireysel hurda ihracatçısı konumunu korudu.

ABD ise hurda ihracatının %18,4 düşüşle 11,77 milyon mt seviyesine gerilemesine rağmen dünyanın ikinci büyük hurda ihracatçısı olmaya devam etti. Türkiye ve Bangladeş başlıca ihracat pazarları olmayı sürdürse de her iki ülkeye yapılan sevkiyatlar azaldı.

Diğer büyük ihracatçı ülkeler arasında Japonya dikkat çekti. Japonya’nın hurda ihracatı %17,96 artışla 7,71 milyon mt’a yükselirken, İngiltere’nin ihracatı %4,4 artarak 6,53 milyon mt seviyesine çıktı. Meksika ve Singapur da sırasıyla %34,1 ve %33,3’lük artışlarla güçlü performans sergiledi. Buna karşılık Kanada’nın hurda ihracatı %5,4 düşüşle 4,28 milyon mt, Hong Kong’un ihracatı ise %8,7 gerileyerek 1,1 milyon mt seviyelerine indi.