Vale: Çin’in çelik üretimi zirveye ulaşmış olsa da demir cevheri talebinin uzun vadeli görünümü güçlü

Brezilyalı demir cevheri üreticisi Vale, Çin’in çelik üretiminin zirve seviyelere ulaşmış olmasına rağmen demir cevheri ve kritik minerallere yönelik uzun vadeli talep görünümüne ilişkin iyimserliğini koruduğunu belirtti.

Şirketin CEO’su Gustavo Pimenta, Bloomberg Television’a verdiği demeçte ülkelerin altyapı yatırımları, endüstriyel gelişim ve tedarik zinciri güvenliği alanlarına odaklanmaya devam etmesi sayesinde temel emtialara yönelik talebin tarihsel olarak güçlü seyrettiğini dile getirdi.

Çin’in halen Vale’nin en büyük pazarı olmasına rağmen Güneydoğu Asya, Hindistan, Avrupa ve ABD’den gelen talepteki artıştan da giderek daha fazla yarar sağladığını aktardı.

Çin çelik üretiminde zirveye ulaştı

Pimenta, Çin’in ham çelik üretiminin yıllık 1 milyar mt’un üzerinde yer alarak zirveye ulaştığını ifade etti. Çin’in çelik üretiminin bundan sonraki dönemde büyümekten ziyade mevcut seviyelerde dengelenmesini beklediğini paylaştı.

Dünyanın en büyük çelik üreticisinden gelecek talepteki artışın sınırlanma ihtimaline rağmen Pimenta, bu durumu uzun vadeli büyüme stratejisi açısından önemli bir risk olarak değerlendirmediğini vurguladı. Gelecekteki demir cevheri talebinin itici gücü olarak diğer bölgelerin öne çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Hindistan ve Güneydoğu Asya talep merkezleri haline geliyor

Pimenta, özellikle Hindistan’ın gelecekteki demir cevheri talebinde kritik rol oynamasını beklediğini belirtti. Altyapı yatırımlarını, şehirleşmeyi ve sanayi kapasitesini hızla artırmasıyla birlikte Hindistan’ın ham çelik üretiminin önümüzdeki 10 yıl içinde iki katına çıkmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Bunun yanı sıra Pimenta, Güneydoğu Asya’nın da ekonomik büyüme ve üretim kapasitesi yatırımlarını desteklemek amacıyla çelik üretim kapasitesini artıran ülkeler sayesinde önemli bir büyüme pazarı olarak öne çıktığını ve ABD’nin yerel çelik üretimi ve imalata yaptığı yatırımlardaki artışın talebi desteklediğini kaydetti.

Vale mevcut operasyonlarını büyütmeye odaklanıyor

Pimenta, Vale’nin büyük ölçekli devralımlardan ziyade mevcut maden sahalarındaki kapasite artırımlarına odaklanmayı planladığına dikkat çekti. Şirketin mevcut demir yolu, liman ve lojistik altyapısından yararlandığını ve bu sayede tamamen yeni projeler geliştirmeye kıyasla üretim kapasitesini daha düşük sermayeyle daha verimli bir şekilde artırabildiğini belirtti.

Öte yandan Vale’nin kritik mineral projelerinin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla yerel ve uluslararası yatırımcılarla ortaklıklara açık olduğunu da vurguladı. Şirketin Brezilya ve uluslararası alanda çeşitli iş birliği projelerinin hâlihazırda devam ettiğini belirten Pimenta, bu tür ortaklıkların yatırım maliyetlerini paylaşmaya, proje risklerini azaltmaya ve geliştirme süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Yüksek petrol fiyatları talebi etkilemedi

Son dönemde yükselen petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pimenta, müşteri talebinde kayda değer bir zayıflama gözlemlenmediğini söyledi. Yakıt maliyetlerindeki artış taşımacılık giderlerini yükseltse de emtia fiyatlarındaki yükselişin bu maliyetleri fazlasıyla telafi ettiğini ve özellikle demir cevheri fiyatlarının navlundaki artışı karşılayacak ölçüde güçlendiğini dile getirdi. Ayrıca şirketin uzun vadeli navlun sözleşmeleri ve yakıt hedging uygulamaları sayesinde piyasadaki dalgalanmalara karşı maruziyetini azalttığını da aktardı.

Umman pelet tesisi stratejik önemini koruyor

Pimenta, bölgesel çatışmalardan geçici olarak etkilenen Umman’daki pelet tesisine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Şirketin, güvenlik koşullarının iyileşmesi ve çalışanların güvenli şekilde sahaya dönebilmesi halinde faaliyetleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirten Pimenta, geçici aksamalara rağmen Umman’ın stratejik önemini koruduğunu söyledi.

Bununla birlikte Vale’nin, tesisin kapasitesini iki katına çıkarma planlarını sürdürdüğünün ve tesisi Hindistan ve Güneydoğu Asya’daki müşterilere hizmet verecek önemli bir tedarik merkezi olarak konumlandırdığının altını çizdi.

2026 görünümü güçlü

Pimenta, Vale’nin 2026 yılının ilk çeyreğinde rekor demir cevheri üretimi dahil olmak üzere güçlü operasyonel sonuçlar elde ettiğine dikkat çekti. Yakıt fiyatlarındaki artışın operasyonel maliyetleri yükseltmesine rağmen emtia fiyatlarındaki artışın kârlılığı desteklediğini ve şirketin bu yılı güçlü finansal sonuçlarla tamamlama yolunda ilerlediğini vurguladı.

Bununla birlikte Pimenta, kritik minerallere yönelik mevcut talep görünümünü 2010-2014 dönemindeki demir cevheri süper döngüsüyle karşılaştırarak bugünkü fırsatın daha da büyük olabileceğini kaydetti. Brezilya’nın zengin maden kaynakları, gelişmiş altyapısı ve elverişli jeopolitik konumunun Vale’nin uzun vadeli büyüme stratejisini destekleyen temel avantajlar olduğunu ekledi.