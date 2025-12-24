 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Dünya...

Dünya DRI üretimi 2025’in Kasım ayında %4,5 yükseldi

Çarşamba, 24 Aralık 2025 15:09:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85’ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Kasım ayında toplam DRI üretimi Ekim ayına kıyasla %3,1 düşüş ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %4,5 artışla 11,13 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın ilk on bir ayında 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %4,6 artışla 118,02 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Kasım ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,85 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 3,82 milyon mt DRI üretimiyle İran, 620.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 519.000 mt DRI üretimiyle Suudi Arabistan takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Kasım 2025


Etiketler: Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayının ortasında %1,3 düştü, stoklar yükseldi

25 Ara | Çelik Haberler

Türk üreticiler Avrupa ve ABD’den yeni hurda alımları yaptı, fiyat görünümü şimdilik güçlü

24 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında ferrosilikon fiyatları - 52. Hafta, 2025

24 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında ferromanganez fiyatları - 52. Hafta, 2025

24 Ara | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 24 Aralık 2025

24 Ara | Hurda ve Hammadde

Bazı hurda ihracatçıları Hindistan’a verdikleri fiyatları artırdı ancak zayıf rupi ticareti durma noktasına getirdi

24 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları maliyet avantajını kaybetse de nispeten yatay

24 Ara | Hurda ve Hammadde

Fenix Resources Weld Range demir cevheri projesi için genişletme planını açıkladı

24 Ara | Çelik Haberler

Avustralya zayıf çelik talebi nedeniyle demir cevheri fiyatlarının 2027’ye kadar düşeceğini öngörüyor

24 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %9,9 arttı

24 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis