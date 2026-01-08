Fitch Ratings Hindistan ve Çin’in güçlü talebine bağlı olarak 2026 için kömür fiyat tahminini 190$/mt’a yükseltti

Basında çıkan haberlere göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions bünyesinde faaliyet gösteren BMI Ülke Riski ve Sektör Araştırması birimi, Hindistan ve Çin’den gelen talebin süreceği yönündeki beklentiler doğrultusunda 2026 yılı için koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminini bir önceki tahmini olan 180$/mt’a kıyasla 190$/mt’a çıkardı.

Çin: Üretimdeki düşüş fiyatları destekliyor

BMI, Çin çelik sektörüne ilişkin temkinli tutumunu korurken, ham çelik üretiminin 2026 yılında %4 düşerek 935 milyon mt seviyesine gerilemesini öngörüyor. Buna karşın Çin’in koklaşabilir taş kömürü üretiminde çok daha sert bir azalış bekliyor.

Çin’in koklaşabilir taş kömürü üretiminin %8 düşüşle 454 milyon mt seviyesine gerileyeceği tahmin edilirken, bu düşüşün koklaşabilir taş kömürü ihracat fiyatlarına destek sağlayacağı belirtiliyor. Ancak BMI, Moğolistan ve Rusya gibi kara yolu üzerinden sevkiyat yapan tedarikçilerin ihracatındaki artışın fiyatlardaki yükselişi sınırlandırabileceği uyarısında bulundu.

Hindistan: Yerel arzdaki düşüş sebebiyle ithalat artırıyor

Hindistan piyasasına değinen BMI, çelik üretimindeki güçlü artışla birlikte yerel koklaşabilir taş kömürü arzında yaşanan düşüşe dikkat çekti. Dünya Çelik Birliği verilerine göre Hindistan’ın ham çelik üretimi 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde yıllık %10 artışla 136 milyon mt’a yükseldi.

Aynı dönemde Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü üretimi %10 düşüşle 26,8 milyon mt’a gerilerken, yerel üretici Bharat Coking Coal’un üretimi de %17 azalarak 17,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Kömür üretimindeki açığın telafi edilmesi amacıyla Hindistan’ın ithalatının belirgin şekilde arttığı vurgulandı. BMI’ın tahminlerine göre 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %8,6 artışla 50 milyon mt seviyesine yükseldi.

Kısa vadeli revizyona rağmen uzun vadeli görünüm değişmedi

2026 yılı için yaptığı yukarı yönlü revizyona rağmen BMI, uzun vadeli fiyat tahminlerini değiştirmedi. 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin ortalama koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminleri sırasıyla 184$/mt ve 180$/mt seviyelerinde yer almaya devam etti.

Bu tahminler, Hindistan’ın hızla artan çelik üretim kapasitesinin ithalat talebini yapısal olarak yükselteceği beklentisine dayanıyor. BMI’a göre 2025-2034 döneminde Hindistan, dünyanın en büyük koklaşabilir kömürü ithalatçısı olarak Çin’i geride bırakacak.

Koklaşabilir taş kömürü programı yapısal sınırlamalarla karşı karşıya

BMI, Hindistan’ın 2021 yılının Ağustos ayında başlattığı “Koklaşabilir Taş Kömürü Misyonu” programı kapsamında 2030 yılına kadar koklaşabilir taş kömürü üretimini 140 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedeflediğini hatırlattı. Program kapsamında üretimin kademeli olarak artmaya devam ettiğini belirtse de Hindistan’daki rezervlerin büyük bölümünün düşük kalite olması ve çelik üretimine uygun olmaması nedeniyle bu artışın sürdürülebilirliğinin zor olduğuna dikkat çekti.

Bu nedenle Hindistan’ın ithalata büyük ölçüde bağımlı kalmaya devam etmesi bekleniyor. Hindistan Çelik Bakanlığına göre 2030 yılına kadar koklaşabilir taş kömürü ithalatı, mevcut yaklaşık 58 milyon mt’a kıyasla 160 milyon mt seviyesine çıkabilir.

Fiyat tahminlerine ilişkin riskler

BMI, tahminlerine ilişkin risklere de değindi. Gelişmiş ekonomilerde yaşanacak keskin ekonomik yavaşlamanın imalat, inşaat ve çelik talebini zayıflatarak tüketim ve fiyatlar üzerinde baskı kurabileceğini söyledi.

Ayrıca Çin inşaat sektöründeki olası bir toparlanma ve çelik üretimindeki artışın Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürüne olan talebi hızla artırarak fiyatlarda keskin bir yükselişe yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.