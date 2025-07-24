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Dünya DRI üretimi 2025’in Haziran ayında %1,7 yükseldi

Perşembe, 24 Temmuz 2025 11:04:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %87’sini oluşturan 13 ülkede bu yılın Haziran ayında toplam DRI üretimi Mayıs ayına kıyasla %8,9 düşüş ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %1,7 artışla 11,05 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın ilk yarısında 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %4,3 artışla 64,24 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre, bu yılın Haziran ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,81 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 3,5 milyon mt DRI üretimiyle İran, 670.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 598.000 mt DRI üretimiyle Suudi Arabistan takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Haziran 2025

Küresel DRI üretim dağılımı - Haziran 2025

Etiketler: Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

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