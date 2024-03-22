Dünya ham çelik üretimi Şubat ayında %3,7 arttı

Cuma, 22 Mart 2024 14:13:08 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayında aylık %5,8 düşüş ve yıllık %3,7 artışla 148,1 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Şubat döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %3 artışla 306,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,9 artışla 109,7 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 81,2 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %1,1 artışla 7 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %11,4 artışla 11,8 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %1,5 düşüşle 5,1 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Şubat ayında yıllık %3,3 düşüşle 10,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,4 artışla 3,1 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %46,6 artışla 3,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşerek 6,7 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %4,4 düşüşle 5,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %1,3 düşüşle 8,7 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,2 düşüşle 6,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %10,5 artışla 3,5 milyon mt seviyesine çıkarken, Brezilya yıllık %13,1 artışla 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Şubat ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %8,1 artışla 1,8 milyon seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %10,8 artışla 4,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.