Dünya ham çelik üretimi Nisan ayında %5 düştü

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 12:24:36 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayında yıllık %5 düşüşle 155,7 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Nisan döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %0,9 düşüşle 625,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,8 düşüşle 114,8 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %7,2 düşüşle 85,9 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşüşle 7,1 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %3,6 artışla 12,1 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %10,4 düşüşle 5,1 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Nisan ayında yıllık %1,1 artışla 11,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %6,4 artışla 3,4 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %4,5 artışla 2,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %3,5 düşerek 7,4 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %5,7 düşüşle 6,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %5,2 düşüşle 8,9 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,8 düşüşle 6,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2023 yılının Nisan ayına kıyasla %3,9 düşüşle 3,4 milyon mt seviyesine çıkarken, Brezilya yıllık %2,1 düşüşle 2,7 milyon mt ham çelik üretti.

Nisan ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %1,8 artışla 1,4 milyon seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %8,2 düşüşle 4,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.