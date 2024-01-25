Dünya ham çelik üretimi 2023 yılında %0,1 düştü

Perşembe, 25 Ocak 2024 16:48:29 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %6,3 düşüş ve yıllık %5,3 artışla 137,7 milyon mt olduğunu açıkladı.

2023 yılında dünya ham çelik üretimi yıllık %0,1 düşüşle 1,85 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Asya’nın 2023 yılındaki toplam ham çelik üretimi %0,7 artışla 1,37 milyar mt seviyesinde kaydedilirken AB-27 ülkeleri %7,5 düşüşle 126,3 milyon mt ham çelik üreterek Asya’yı takip etti. Kuzey Amerika %1,7 düşüşle 109,6 milyon mt ham çelik üretirken BDT bölgesinde 2022 yılına kıyasla %4,5 artışla 88,1 milyon mt ham çelik üretildi.

Aralık ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2022’nin aynı ayına kıyasla %9,7 düşüşle 96,4 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %14,9 düşüşle 67,4 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %9,5 artışla 12,1 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %1,1 artışla 7 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %2,7 artışla 5,4 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Aralık ayında yıllık %2,7 artışla 9,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %2,3 düşüşle 2,6 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %21,2 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %11,8 artarak 7,1 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %4,3 artışla 6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %5,3 artışla 9,3 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %7,6 artışla 6,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %3,2 düşüşle 3,2 milyon mt seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %0,9 artışla 2,5 milyon mt ham çelik üretti.

Aralık ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %17,7 artışla 1,9 milyon seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %9,6 artışla 4,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.