Dünya ham çelik üretimi Ağustos ayında %1,4 düştü

Perşembe, 23 Eylül 2021 15:00:47 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), dünya ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayında yıllık %1,4 düşüşle 156,8 milyon mt olduğunu açıkladı.

Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde, dünya ham çelik üretimi yıllık %10,6 artışla 1,32 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında, Asya’nın ham çelik üretimi, 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %7,3 düşüşle 112,7 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %13,2 düşüşle 83,2 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %22,9 artışla 7,9 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %8,2 artışla 9,9 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %6,2 artışla 6,1 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan, AB-27 ülkeleri Ağustos ayında yıllık %27,1 artışla 11,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde, Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %6,7 artışla 3 milyon mt oldu.

Türkiye, söz konusu ayda, yıllık %7,1 artışla 3,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %3,6 artış göstererek 8,8 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %4,4 artışla 6,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kuzey Amerika, Ağustos ayında, yıllık %24,4 artışla 10,2 milyon mt ham çelik üretti. Aynı ayda, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %26,8 artışla 7,5 milyon mt oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2020 yılının aynı ayına kıyasla %17,2 artışla 4 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %14,1 artışla 3,1 milyon mt ham çelik üretti.

Söz konusu ayda, Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %38,2 artışla 1,3 milyon seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %10,9 artışla 3,6 milyon mt ham çelik üretirken, İran’ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %8,7 artışla 2,5 milyon mt oldu.