Dünya ham çelik üretimi 2025’in Haziran ayında %5,8 düştü

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayında yıllık %5,8 düşüşle 151,4 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın ilk yarısında dünya ham çelik üretimi %2,2 düşüşle 934,3 milyon mt seviyesine geriledi.

Haziran ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,2 düşüşle 112,9 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %9,2 düşüşle 83,2 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,4 düşüşle 6,7 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %13,3 artışla 13,6 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %1,8 düşüşle 5 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Haziran ayında yıllık %8,2 düşüşle 10,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %15,9 düşüşle 2,7 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %3,5 düşüşle 2,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %8,8 düşerek 6,7 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %7,4 düşüşle 5,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %1,2 artışla 8,7 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,6 artışla 6,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %1,3 artışla 3,5 milyon mt seviyesinde olurken, Brezilya yıllık %0,5 düşüşle 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Haziran ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %3 artışla 1,7 milyon seviyesine çıktı. Orta Doğu ise yıllık %4,9 düşüşle 4,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı - Haziran 2025