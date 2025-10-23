Dünya ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %1,6 azaldı

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), dünya ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında yıllık bazda %1,6 düşüşle 141,8 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında dünya ham çelik üretimi yıllık %1,6 azalarak 1,37 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,1 düşüşle 102,9 milyon mt olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %4,6 düşüşle 73,5 milyon mt, Japonya’nın üretimi yıllık %3,7 düşüşle 6,4 milyon mt, Hindistan’ın üretimi yıllık %13,2 artışla 13,6 milyon mt ve Güney Kore’nin üretimi yıllık %2,4 düşüşle 5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Eylül ayında yıllık %4,5 düşüşle 10,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,6 düşüşle 3 milyon mt olarak kaydedildi.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %3,3 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin toplam ham çelik üretimi yıllık %5,3 düşüşle 6,2 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini üretimi yıllık %3,8 düşüşle 5,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %1,8 artışla 8,8 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6,7 artışla 6,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2024 yılının aynı ayına kıyasla %2,7 düşüşle 3,5 milyon mt olurken, Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,2 düşüşle 2,8 milyon mt olarak bildirildi.

Eylül ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %8,2 artışla 2 milyon mt seviyesine çıktı. Orta Doğu ise yıllık %9,3 artışla 4,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı - Eylül 2025