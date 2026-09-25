Dünya DRI üretimi 2026'nın Ağustos ayında yıllık %8,8 düşüş kaydetti

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85'ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Ağustos ayında toplam DRI üretimi Temmuz ayına kıyasla %0,6 düşüş ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %8,8 düşüşle 9,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte dünya DRI üretimi bu yılın ilk sekiz ayında 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %3,4 düşüşle 81,38 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Ağustos ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 5,11 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan'ı 2,5 milyon mt DRI üretimiyle İran, 613.000 mt DRI üretimiyle Mısır ve 500.000 mt'luk üretimleriyle Rusya ve Meksika takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Ağustos 2026