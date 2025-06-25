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Dünya DRI üretimi 2025’in Mayıs ayında %10,1 yükseldi

Çarşamba, 25 Haziran 2025 11:26:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %87’sini oluşturan 13 ülkede bu yılın Mayıs ayında toplam DRI üretimi Nisan ayına kıyasla %2,2 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %10,1 artışla 12,44 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %5,5 artışla 53,50 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre, bu yılın Mayıs ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 5,09 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 4 milyon mt DRI üretimiyle İran, 690.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 635.000 mt DRI üretimiyle Suudi Arabistan takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Mayıs 2025

Küresel DRI üretim dağılımı - Mayıs 2025

Etiketler: Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

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