Dünya DRI üretimi 2025’in Mayıs ayında %10,1 yükseldi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %87’sini oluşturan 13 ülkede bu yılın Mayıs ayında toplam DRI üretimi Nisan ayına kıyasla %2,2 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %10,1 artışla 12,44 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %5,5 artışla 53,50 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre, bu yılın Mayıs ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 5,09 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 4 milyon mt DRI üretimiyle İran, 690.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 635.000 mt DRI üretimiyle Suudi Arabistan takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Mayıs 2025