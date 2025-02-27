Dünya Bankası: SKDM, Hindistan’ın çelik ve alüminyum ihracatını etkileyecek

Dünya Bankası İklim Değişikliği Baş Uzmanı Thomas Kerr, Hindistan’ın özellikle çelik, alüminyum ve diğer karbon yoğun sektörlerden yaptığı ihracatın AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndan (SKDM) olumsuz etkileneceğini belirtti.

Kerr, küresel karbon fiyatlarının Hindistan’ın sanayi sektörlerini etkileyeceğini ve işletmelerin bu değişikliklere hazır olması gerektiğini dile getirdi. Geçiş aşaması 2023 yılının Ekim ayında başlayan SKDM, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

SKDM, demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre ve elektrik sektörlerini kapsıyor. Bu sektörlerde faaliyet gösteren üreticilerin doğrudan ve dolaylı emisyonlarını bildiren SKDM sertifikası alması gerekiyor. SKDM’nin çoğunlukla AB’ye ihracat yapan gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücünü ciddi ölçüde etkileyebileceği düşünülüyor.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan Göreceli SKDM Maruziyet Endeksi, AB’ye ihraç edilen SKDM kapsamındaki ürünleri ve bu ürünlerin karbon yoğunluğunu baz alarak en yüksek maruziyeti olan ülkeleri belirlemek için kullanılıyor. Karbon fiyatını 100$/mt olarak varsayan endeks, ihracatçıların SKDM sertifikasından kaynaklı ek maliyetini AB’li ortalama bir üreticiye kıyasla ölçüyor.