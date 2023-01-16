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DTÖ anlaşmazlığının ardından AB koruma önlemleri aynı kaldı

Pazartesi, 16 Ocak 2023 16:36:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu 2018 yılından bu yana uyguladığı koruma önlemlerine ilişkin yönetmeliği değiştirerek tutarsızlıkları giderdiğini ve önlemleri Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına uygun hale getirdiğini açıkladı. Yönetmeliğe bazı eklemeler yapılsa da önlemlerde bir değişikliğe gidilmediği gözlendi.

Komisyon yönetmeliğe, ilk önlem kararını verirken dikkate aldığı ancak nihai yönetmelikte açıklanmayan verileri içeren bir ek ekledi. Buna göre; 2018 yılında AB’nin toplam ithalatının yaklaşık %75’inin gerçekleştirildiği başlıca çelik ihracatçısı ülkeler olan Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye ve Ukrayna’nın üçüncü ülkelere olan ihracatının azalırken, AB’ye olan ihracatlarını hızla artırmaları gösterildi ve bu da AB pazarının ihracatçı üreticiler için hem tonaj hem de fiyatlar açısından cazip olduğunu gösterdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere DTÖ’nün 2020 yılında düzenlediği panelde, Avrupa Komisyonu’nun çelik ithalatındaki artışın öngörülemeyen gelişmeler sonucunda ortaya çıktığını ispat edemediği ve komisyonun belirlediği ciddi zarar tehdidinin gerçek bulgulara dayanmadığı kabul edilmişti.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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