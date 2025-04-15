Dnipro Metallurgical Plant’in nihai mamul üretimi ilk çeyrekte %44 düştü

Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Mart ayına ve birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirket, hiç nihai mamul üretimi yapmadığı için müşterilerine önceki dönemlerde ürettiği 2.000 mt nihai mamulün sevkiyatını gerçekleştirirken, metalürjik kok üretimi de aylık %8,4 artışla ve yıllık %23,4 düşüşle 18.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan yılın ilk üç ayında DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %44 düşüşle 7.100 mt seviyesinde yer alırken, metalürjik kok üretimi de yıllık %21,3 düşerek 54.900 mt seviyesine geriledi.