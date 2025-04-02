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DMZ 2 No’lu ısıtma fırınını onardı, yenileme çalışmaları devam ediyor

Çarşamba, 02 Nisan 2025 14:36:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), 2 No’lu ısıtma fırınında onarımın tamamlandığını açıkladı.

Üretici, onarım çalışmaları kapsamında yürüyen tabanların çerçevelerinin yenilenmesi, bacanın yeniden inşa edilmesi ve yeni brülör kurulması gibi birkaç tadilatın yapıldığını ifade etti.

DMZ, üretim kapasitesini korumak için 2 No’lu haddehanesindeki ekipmanları yenilemeyi planlıyor. Tesisteki tüm yenileme çalışmaları Nisan ayında tamamlanacak.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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