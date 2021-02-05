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DMK 2020 yılında üretimini ciddi anlamda artırdı, ihracat satışlarına odaklandı

Cuma, 05 Şubat 2021 14:40:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın önde gelen çelik üreticilerinden Dneprovsky Integrated Iron and Steel Works (DMK), 2020 yılında ham çelik üretimini %15,2 artırarak 2,56 milyon mt ve pik demir üretimini %19,2 artırarak 2,36 milyon mt seviyesine taşıdığını açıkladı. Aynı yıl üreticinin nihai mamul üretimi ise yıllık %13,3 artışla 2,54 milyon mt oldu.

Öte yandan, DMK aynı yıl 34 ülkedeki yabancı müşterilerine 2,6 milyon mt’dan fazla çelik ürün sevkiyatı gerçekleştirdi. İhracat sevkiyatları üreticinin toplam sevkiyatlarının %80’ini oluşturdu. Özellikle çelik kütük sevkiyatları toplam sevkiyatlarının %71’ine denk geliyor ve kütüğü filmaşin ile inşaat demiri sevkiyatları takip ediyor. Ukrayna’da ise en fazla talep şirketin inşaat demiri ve filmaşin ürünlerine geldi ve iç piyasa sevkiyatlarının sırasıyla %37 ve %36’sını oluşturdu.


Etiketler: Ukrayna  BDT  |  benzer haberler »


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