Dillinger ve Saarstahl satış gelirlerinde düşüş açıkladı, 2021 için toparlanma bekliyor

Çarşamba, 24 Mart 2021 13:55:17 (GMT+3) | İstanbul

Almanya’da faaliyet gösteren levha üreticisi Dillinger Group ile uzun çelik üreticisi Saarstahl Group 2020 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2020 yılında Dillinger’in net satış geliri, 2019 yılında kaydedilen 2,08 milyar €’ya kıyasla 1,64 milyar € (1,94 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu yılda şirketin vergi öncesi zararı, 2019 yılında kaydedilen 8,5 milyon € AVFÖK’e kıyasla 68,9 milyon € (81,49 milyon $) oldu. 2020 yılında Saarstahl’ın net satış geliri, 2019 yılında kaydedilen 2,20 milyar €’ya kıyasla 1,68 milyar € (1,99 milyar $) seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yıl şirketin vergi öncesi zararı, 2019 yılında kaydedilen 18,5 milyon € zarara kıyasla 70,4 milyon € (83,26 milyon $) oldu.

Söz konusu yılda Dillinger’in ham çelik üretimi yıllık %18,7 düşüşle 1,82 milyon mt oldu. Aynı yılda, Dillinger’in kalın levha üretimi yıllık %23,8 düşüşle 1,40 milyon mt olurken, kalın levha satışları ise yıllık %24,6 düşerek 1,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2020 yılında Saarstahl’ın ham çelik üretimi yıllık %17,5 düşüşle 1,88 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı yıl, şirketin haddelenmiş çelik üretimi bir önceki yıla göre %17,3 düşüşle 1,67 milyon mt olurken, toplam satışları %17,8 düşüşle 1,75 milyon mt oldu.

Saarstahl ve Dillinger Yönetim Kurulu Başkanı Karl Ulrich Köhler, “Corona virüsü salgını, yıl boyunca halihazırda gergin olan piyasa durumunu daha da kötüleştirdi ve yıl içinde talebin önce Saarstahl’da, bir süre sonra da Dillinger’de azalmasına yol açtı. Üretimimizi aylarca piyasanın koşullarına göre yaptık. 2020 mali yılında her iki şirketteki yüksek kayıplar nedeniyle, piyasanın durgunluğuna bağlı maliyet düşürme programını uygulama baskısı daha da arttı. Programın uygulanmasını hızlandırmalı ve toparlanmayı hızlı, etkili ve kalıcı bir şekilde gerçekleştirmeliyiz,” dedi.

Dillinger ve Saarstahl, 2021 yılına siparişlerde görülen iyileşmeyle başlarken, satışlarda ve gelirde genel bir iyileşme bekliyorlar. Her iki şirket de yılın başında talepte önemli bir toparlanma bildirdi. Şirketler, segmentlerinde pazara liderlik etmek ve yeni pazarlara girmek için ürün portföylerindeki eksikleri kapatmak istiyor.

Şirketlerin açıklamalarına göre, Dillinger ve Saarstahl, karbonsuz çelik üretimi hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Karbonsuz çelik üretiminde kâr edebilecek noktaya gelinmesi için politik koşullar sağlanana kadar, Dillinger ve Saarstahl yoğunlaştırılmış bir karbon salımı azaltma stratejisi izleyecek. Mevcut yüksek fırın üretiminde karbonsuzlaştırmanın verimlilik sınırları bu sırada araştırılacak ve iyileştirilecek.