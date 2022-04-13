Dillinger ve Saarstahl’ın satış gelirleri arttı, 2022’de güçlü kapasite kullanımı bekleniyor

Çarşamba, 13 Nisan 2022 10:09:05 (GMT+3) | İstanbul

Almanya’da faaliyet gösteren levha üreticisi Dillinger Group ile uzun çelik üreticisi Saarstahl Group 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2021 yılında Dillinger’in net satış geliri 2020 yılında kaydedilen 1,64 milyar €’ya kıyasla %38,6 artışla 2,28 milyar € (2,46 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu yılda şirketin AVFÖK’ü 2020 yılında kaydedilen 68,9 milyon €’ya kıyasla 201,1 milyon € (217,8 milyon $) oldu. 2021 yılında Saarstahl’ın net satış geliri 2020 yılında kaydedilen 1,68 milyar €’ya kıyasla %64,9 artışla 2,77 milyar € (3 milyar $) seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yıl şirketin AVFÖK’ü 2020 yılında kaydedilen 70,4 milyon €’ya kıyasla 281,5 milyon € (304,8 milyon $) oldu.

Söz konusu yılda Dillinger’in ham çelik üretimi yıllık %25,2 artışla 2,28 milyon mt olurken, kalın levha üretimi yıllık %27,1 artışla 1,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2021 yılında Saarstahl’ın ham çelik üretimi yıllık %41,1 artışla 2,64 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı yıl şirketin haddelenmiş çelik üretimi bir önceki yıla göre %46,3 artışla 2,43 milyon mt olurken, toplam satışları %38,2 artışla 2,42 milyon mt oldu.

Şirketlerin açıklamalarına göre Dillinger ve Saarstahl yeni mali yıla iyi bir taleple başladı ve yüksek marjlarını sürdürdü. Şirketler 2022 yılında güçlü kapasite kullanımı beklemeye devam ediyor. Ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ekonomik kalkınmada büyük bir yavaşlamaya neden olabilir, salgın da ekonomiyi etkilemeye devam edebilir.