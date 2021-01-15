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Dillinger France greensteel üretim için devlet teşviki alacak

Cuma, 15 Ocak 2021 16:38:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman levha üreticisi Dillinger Hütte, Fransız bağlı kuruluşu Dillinger France’in Fransa çelik sektörünün karbonsuz üretim programı çerçevesinde 2 No’lu itmeli tip fırınının yenileme çalışmaları için 1,8 milyon € devlet teşviki alacağını açıkladı.

Devlet teşvikleri, şirketin 10 milyon € değerindeki yatırım projesini destekleyecek ve bu da tesisin karbon salımını %2,7 azaltacak. Bu yatırım projesi, Dillinger Group’un Green Steel stratejisinin bir parçası.

Fırının 2021 yılı Temmuz ayında yeniden devreye alınması planlanıyor. Bu yenileme projesiyle Dillinger France, kalın levhaların haddelenmesi için slab ısıtma kapasitesini artırırken, enerji tüketimini ve karbon salımını da optimize edebilecek.

Dillinger France, geçtiğimiz yedi yıl içinde enerji tüketimini yaklaşık %6 ve karbon salımını yaklaşık %5 azalttı. Dolayısıyla şirket, yatırımın %60’ını fırının enerji verimliliğinin iyileştirilmesine harcadı.


Etiketler: Avrupa Birliği  çelik üretimi  Fransa  yatırım  |  benzer haberler »


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