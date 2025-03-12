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ArcelorMittal France iki yüksek fırınını bakım çalışmaları için askıya alacak

Çarşamba, 12 Mart 2025 16:12:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransız basınında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Fransa’da bulunan Dunkirk ve Fos-sur-Mer tesislerindeki birer yüksek fırınını askıya alacak. Söz konusu duruşlar, Dunkirk tesisi için 254 milyon € ve Fos-sur-Mer için 18,3 milyon € olmak üzere 270 milyon € değerindeki bakım programının bir parçası.

Şirketin Dunkirk tesisindeki 4 No’lu yüksek fırınını verimliliğini koruyabilmek amacıyla 15 Nisan’dan itibaren olmak üzere 75 gün süreyle kapatılacak. Öte yandan şirket, 2026’nın ikinci yarısında Fos-sur-Mer tesisindeki 2 No’lu yüksek fırınının yerini alabilmesi amacıyla ömrünü uzatabilmek için aynı tesisteki 1 No’lu yüksek fırınında bakım çalışmaları gerçekleştirecek. Bakım çalışmaları bu yılın ilk yarısında başlayacak. 


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

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