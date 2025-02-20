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Delong Steel ve Steelinvest BAE’de ortak girişim kurdu

Perşembe, 20 Şubat 2025 12:17:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Çin merkezli çelik üreticisi Delong Steel Group ve Belçika merkezli çelik tüccarı Steelinvest Group, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde Ziming SG Global adında yeni bir ortak girişim şirketi kurduklarını açıkladı. Yeni şirket, sıcak rulo sac, levha ve uzun mamuler de dahil olmak üzere Delong'un ürünlerinin ihracatına odaklanarak, şirketin tesislerinde üretilen yarı ve nihai mamulleri satacak. Ortak girişimin yönetimini Steelinvest Group’tan Fred Hayrapet üstlenecek.

Delong Steel Group, bu yeni şirket aracılığıyla ihracat satışlarını ve küresel pazarlama faaliyetlerini artırmayı planlıyor.

Çinli şirket 11 çelik tesisiyle yıllık yaklaşık 30 milyon mt üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Levha Sıcak Rulo Sac Yarı Mamul Yassı Ürünler Uzun Ürünler BAE Orta Doğu Ticaret Çelik Üretimi 

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