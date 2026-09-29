 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Dazhong...

Dazhong Mining'in Chongxinji demir cevheri madeninde üretim geçici olarak durduruldu

Salı, 29 Eylül 2026 10:15:41 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in İç Moğolistan bölgesi merkezli madencilik şirketi Dazhong Mining Co., Ltd., 25 Eylül tarihinde bağlı kuruluşu Jinrisheng Mining'e ait Chongxinji demir cevheri madeninin -320 metre seviyesindeki üretim galerisinde tavan çökmesi meydana geldiğini açıkladı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından şirket acil durum müdahale planını derhal devreye alarak sahada bir komuta merkezi kurdu, acil durum önlemlerini uyguladı ve kurtarma çalışmaları için yer altına personel gönderdi. Şirket, kazayla bağlantılı olarak Huoqiu İlçesi Acil Durum Yönetim Bürosu tarafından Jinrisheng Mining'in Chongxinji demir cevheri madenine gönderilen “Sahada Alınacak Önlemlere İlişkin Karar”ı aldı. Karar kapsamında güvenlik risklerinin araştırılması ve giderilmesi amacıyla madendeki üretim ve faaliyetlerin geçici olarak durdurulması talimatı verildi.

Chongxinji demir cevheri madeninin başlıca ürünü demir cevheri konsantresi. Chongxinji madeni 2025 yılında tek bir maden işletmesi olarak 802 milyon RMB (119 milyon $) gelir elde ederek şirketin söz konusu yıldaki toplam faaliyet gelirinin %19,62'sini oluşturdu. Maden aynı yıl 180 milyon RMB (26,7 milyon $) net kâr kaydederken, bu rakam şirketin yıllık net kârının %24,45'ine karşılık geldi.

Kazaya ilişkin incelemeler ve kaza sonrası çalışmalar halen devam ediyor. Üretim duruşunun ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, şirketin yıl geneli sonuçları üzerindeki kesin etkisi henüz tahmin edilemiyor.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Madencilik 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

Shandong’daki en büyük demir cevheri madeni Pengji için kritik onay alındı

05 Şub | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2022’de %24,91 arttı

03 Şub | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri üretimi 2022’de %1 düştü

31 Oca | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri ithalatı 2022’de %1,5 düştü

18 Oca | Çelik Haberler

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu demir cevheri fiyatlarına yönelik denetimi artırmayı planlıyor

09 Oca | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Kasım döneminde %0,5 düştü

28 Ara | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Ekim döneminde %1 düştü

18 Kas | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %2,3 düştü, yalnızca Eylül’de neredeyse 100 milyon mt arttı

24 Eki | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Ağustos döneminde %0,4 düştü

21 Eyl | Çelik Haberler

Baowu Group Batı Bölgesi projesi için Rio Tinto ile iş birliği anlaşması imzaladı

14 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis