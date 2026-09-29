Dazhong Mining'in Chongxinji demir cevheri madeninde üretim geçici olarak durduruldu

Çin'in İç Moğolistan bölgesi merkezli madencilik şirketi Dazhong Mining Co., Ltd., 25 Eylül tarihinde bağlı kuruluşu Jinrisheng Mining'e ait Chongxinji demir cevheri madeninin -320 metre seviyesindeki üretim galerisinde tavan çökmesi meydana geldiğini açıkladı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından şirket acil durum müdahale planını derhal devreye alarak sahada bir komuta merkezi kurdu, acil durum önlemlerini uyguladı ve kurtarma çalışmaları için yer altına personel gönderdi. Şirket, kazayla bağlantılı olarak Huoqiu İlçesi Acil Durum Yönetim Bürosu tarafından Jinrisheng Mining'in Chongxinji demir cevheri madenine gönderilen “Sahada Alınacak Önlemlere İlişkin Karar”ı aldı. Karar kapsamında güvenlik risklerinin araştırılması ve giderilmesi amacıyla madendeki üretim ve faaliyetlerin geçici olarak durdurulması talimatı verildi.

Chongxinji demir cevheri madeninin başlıca ürünü demir cevheri konsantresi. Chongxinji madeni 2025 yılında tek bir maden işletmesi olarak 802 milyon RMB (119 milyon $) gelir elde ederek şirketin söz konusu yıldaki toplam faaliyet gelirinin %19,62'sini oluşturdu. Maden aynı yıl 180 milyon RMB (26,7 milyon $) net kâr kaydederken, bu rakam şirketin yıllık net kârının %24,45'ine karşılık geldi.

Kazaya ilişkin incelemeler ve kaza sonrası çalışmalar halen devam ediyor. Üretim duruşunun ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, şirketin yıl geneli sonuçları üzerindeki kesin etkisi henüz tahmin edilemiyor.