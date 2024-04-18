Danieli Siderurgica Balboa’nın tavlama fırınlarını yenileyecek

Perşembe, 18 Nisan 2024 13:42:05 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, İspanya merkezli çelik üreticisi A.G. Siderurgica Balboa’nın Jerez de los Caballeros kompleksindeki esnek çubuk, filmaşin ve hafif profil tesisi beraberinde çelik profil tesisinde kullandığı iki tavlama fırınını yenileyeceğini duyurdu.

Danieli’nin hidrojen kullanımına hazır HydroMAB alevsiz brülör kurulumu yapacağı söz konusu proje, Siderurgica Balboa’nın doğal gaz tüketimini %10 düşürmesini sağlayacak. Bu sayede İspanyol şirket, karbon ve nitrojen salımını azaltmanın yanı sıra gelecekte hidrojen de kullanabilecek.

Yenileme çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.