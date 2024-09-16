Daniel Gros: AB’de yüksek elektrik fiyatları enerji yoğun sektörlerin üretimini azaltmasına yol açtı

15-17 Eylül tarihleri arasında Paris’te gerçekleşen SteelOrbis 2024 Güz & 91. IREPAS Toplantısı’nın üçüncü oturumunda söz alan Bocconi Üniversitesi Avrupa Politika Geliştirme Enstitüsü Direktörü ve Avrupa Parlamentosu Danışmanı Prof. Dr. Daniel Gros, ABD, AB ve Çin’in makroekonomik görümüne ilişkin sunum yaptı.

Gros, Rusya-Ukrayna savaşının petrol ve doğal gaz fiyatları üzerinde ciddi etkisi olduğunu, bu durumun da özellikle Avrupa’da imalatı etkilediğini ifade etti. Doğal gaz fiyatlarının normale döndüğünü ancak ABD’nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle halen savaş öncesindeki ortalamanın üzerinde yer aldığını belirten Gros, doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin elektrik fiyatlarını artırdığını vurguladı. AB’de elektrik fiyatlarının ABD ve Asya’ya kıyasla daha yüksek olduğunu, dolayısıyla çelik gibi elektrik yoğun sektörlerin üretim kesintisine gittiğini ancak endüstriyel resesyon beklemediğini kaydetti.

Öte yandan Gros, 2022 yılında Çin’in imalatının AB, ABD ve Japonya’ya kıyasla sertçe arttığını söyledi. Bununla birlikte Çin’in küresel imalatın %30’unu, ABD ve AB’nin ise ayrı ayrı %15’ini oluşturduğuna, dolasıyla Çin’in imalatının AB ve ABD’nin toplamına denk geldiğine dikkat çekti.

Ayrıca AB’de Ar-Ge harcamalarının ABD’deki yazılım gibi yüksek teknolojilerden ziyade otomobil gibi orta teknolojilere yapıldığının altını çizen Gros, bu nedenle ekonominin daha az büyüdüğünü dile getirdi. Son olarak, orta teknolojilerin seçilmesinin sebebinin Avrupalı şirketlerin daha az riskli sektörlerin kademeli inovasyonuna yatırım yapması olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.