Alexander Fleischanderl: Düşük karbonlu teknolojilerin çelik üretimindeki payı 2050 yılına kadar iki katına çıkacak

Perşembe, 07 Aralık 2023 14:36:34 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği’nin (worldsteel) 5-6 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'de gerçekleşen Çığır Açan Teknoloji Konferansı’nda konuşan İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies’in Küresel Yeşil Çelik Birimi Başkanı Alexander Fleischanderl yeşil çeliğe geçişle ilgili bir sunum yaptı ve beklentilerini dile getirdi.

2030 yılına kadar yüksek fırınların %71’inde büyük yenileme çalışmaları gerçekleştirilmesi ve yatırımcıların mevcut fırınları yenilemek ya da elektrik ark ocaklarına geçmek arasında seçim yapması gerektiğini söyleyen Fleischanderl, üretimin elektrifikasyonu, doğrudan karbondan kaçınma ve karbon yakalama kullanımı ile depolamasının sektörde net sıfır emisyona ulaşmanın yolları olduğunu kaydetti. Demir kalitesinin üretim sürecini belirlediğini ve enerji maliyetinin elektrifikasyon ile hidrojen ekosistemini etkileyen başlıca faktör olduğunu da sözlerine ekledi.

Primetals Technologies yetkilisi şu anda çelik üretiminin %26’sını oluşturan düşük karbonlu teknolojilerin payının 2050 yılına kadar %60’ın üzerine çıkacağını belirtti. Bu da söz konusu yıla kadar 850 milyon mt’un üzerinde ilave düşük karbonlu çelik üretimi anlamına geliyor. Mevcut teknolojilere ek olarak yeni düşük karbonlu teknolojilere de ihtiyaç duyulacak.

Doğrudan indirgenmiş demir tesisi, elektrik ark ocağı ve izabe tesisine dayalı çelik üretimine geçiş konusunda Avrupa’nın en aktif bölge olduğunu bildiren Fleischanderl, dünya çapında 37 adet doğrudan indirgenmiş demir tesisi, 63 adet elektrik ark ocağı ve 6 adet izabe tesisi kurulacağını bildirdi. Fleischanderl önümüzdeki 30-50 yıl boyunca doğrudan indirgenmiş demir tesislerinde güçlü bir artış görülmesini bekliyor.