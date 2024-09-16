SteelOrbis: Çin hükümetinin attığı adımların işe yaraması zaman alacak

15-17 Eylül tarihlerinde Paris’te gerçekleşen SteelOrbis 2024 Güz & 91. IREPAS Toplantısı’nda konuşan SteelOrbis Asya’dan Sorumlu Piyasa Analisti Anastasiia Kononenko Çin çelik piyasasına değindiği bir sunum yaptı. Kononenko, yaptığı sunumda 2024 yılı içinde Çin çelik sektörünün yaşadığı zorlukların küresel çelik piyasasını da etkilediğini ve Çin’in çelik üretiminin son zamanların en önemli konusu haline geldiğini ifade etti. Çin’de aylık çelik üretimi, önceki krizin yaşandığı 2015 yılında kaydedilen aylık çelik üretiminin 20 milyon mt üzerinde yer alıyor. Çin’de ham çelik üretimi yılın ilk yedi ayında %2,2 düşüş gösterse de inşaat demiri üretimi %15 düşerken sıcak rulo sac üretimi %5 yükseldi. Bu nedenle üretimdeki düşüş, gayrimenkul sektörünün zayıflığı nedeniyle Çin’de çelik talebinin düşmesinin yarattığı durumu toparlamaya yetmedi. Ülkede görünür ham çelik talebi ilk yedi ayda %5 düşerken inşaat demiri segmenti de yeni üretim standartlarına geçilmesinden olumsuz etkilendi.

SteelOrbis adına konuşan Kononenko, üretimin yüksek seviyelerde yer almasına rağmen talebin zayıf olmasıyla birlikte çelik ihracatının %20 artış gösterdiğinin altını çizdi. Çin, Vietnam, Pakistan ve Güney Kore gibi normalde satış yaptığı ülkeler dışında Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan’a Ocak-Temmuz döneminde yaptığı 1 milyon mt’un üzerinde sıcak rulo sac satışıyla MENA bölgesindeki varlığını da artırdı. Çin çelik piyasasındaki zayıflığı gösteren başka bir veri olarak, ülkenin aylık yarı mamul ihracatının 2022 yılında kaydedilen 100.000 mt’a kıyasla geçtiğimiz altı ay içinde 300.000 mt’u geçmiş olması gösterildi.

Kononenko’ya göre yüksek üretim ve zayıf yerel arz Çinli üreticilerin yaz boyunca zarar etmelerine neden oldu. Demir cevheri fiyatlarının 100$/mt seviyesinin altına inmesi bile bu sorun için çare olmadı. Ancak kâr marjlarının Eylül ayında toparlanması bekleniyor.

Kononenko, Çin hükümetinin bazı gayrimenkul projelerine mali destek sağlanması ve kapasite yenileme programının durdurulması gibi aldığı önlemlerin etkisini daha sonra göstereceğini ve kısa vadede piyasanın zorluk yaşamaya devam edeceğini vurguladı. Nihai mamul ihracatının bu sene 100 milyon mt’u geçip önümüzdeki sene de yüksek seviyelerde yer alması, 2025’in ikinci yarısında ise toparlanma görülmesi bekleniyor.