Louis Redshaw: AB’de ücretsiz karbon tahsisatındaki düşüşle karbon maliyetleri 2034’e kadar 249€/mt'a ulaşacak

15-17 Eylül tarihlerinde Paris’te gerçekleşen SteelOrbis 2024 Güz & 91. IREPAS Toplantısı’nda İngiltere merkezli Redshaw Advisors Ltd. şirketinin kurucusu ve CEO’su Louis Redshaw, Avrupa Birliği’nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) uygulamasının finansal etkilerini ve maliyetleri azaltmaya yönelik stratejilerini katılımcılarla paylaştı.

Sözlerine SKDM’nin kapsamı hakkında bilgi vererek başlayan Redshaw, İngiltere dahil tüm AB dışı ülkelerden ihracatçılara uygulanacak olan düzenlemeyle karbon salımının azaltılmasının ve Avrupa sanayisi için adil rekabet koşulları oluşmasının hedeflendiğini belirtti. Redshaw, AB’deki toplam karbon emisyonunun %40'ına karşılık gelen 4.000’in üzerinde büyük şirketin ücretsiz karbon kredisi tahsisatının azalması nedeniyle istikrarlı bir şekilde karbondan arındırma çalışmaları gerçekleştirdiğini ifade etti. AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ücretsiz tahsisatının 2030 yılından itibaren kademeli olarak kaldırılmasıyla şu anda 70€/ton olan karbon maliyetleri 2026'da 98€/ton, 2030'da 150€/ton ve 2034'te 249€/ton seviyesine çıkacak. Türkiye'deki maliyetlere ilişkin olarak Redshaw, 2030 yılında 100.000 ton çelik mamul başına SKDM maliyetinin 18,56 milyon € olacağını, 2034'te ise bu maliyetin 47,23 milyon €’ya çıkacağını belirtti.

Karbon maliyetlerini aşağı çekmeye yönelik stratejiler hakkında ise Redshaw, karbon sertifikalarının ticareti yapılamadığı, iki yıl süreli olduğu ve şu anda satın alınamadığı için maliyetleri koruma amaçlı kullanılmasının zor olduğunu söyledi. Öte yandan AB emisyon tahsisatının uzun zamandır yerleşik bir piyasada ticareti yapılabilen araçlar olmaları, depolama sınırlaması veya maliyeti bulunmaması ve dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir kişi veya şirket tarafından ticareti yapılabilmesi sayesinde maliyetleri korumak için kullanılabileceğini belirtti.