Luciano Giua: Çelik piyasasının toparlanması için kapasite fazlası sorununun çözülmesi gerekiyor

15-17 Eylül tarihlerinde Paris’te gerçekleşen SteelOrbis 2024 Güz & 91. IREPAS Toplantısı'nda konuşan Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) Ekonomisti ve Politika Analisti Luciano Giua, sunumunda çelik sektörünün dünya ekonomisi için önemi ve bunun sebeplerinden bahsetti.

Giua, çeliğin sadece metal ve inşaat sektörlerinde değil, ulusal güvenlik gibi sektörlerde de yaygın olarak kullanılan bir malzeme olduğunu ve büyük sayıda işçi istihdam edilmesine yardımcı olduğunu vurguladı. Giua’ya göre hükümetler bu yüzden çeliğe büyük bir önem atfediyor ve korumacı politikalar çeliği hedef alıyor. Öte yandan çelik piyasaları verimsiz ve üretim fazlasına açık. Bu nedenle küresel çapta karbon emisyonlarını artıran en büyük faktörlerden biri de çelik piyasaları.

OECD’nin Çelik Kapasite Fazlalığı Küresel Forumu (GFSEC), OECD Çelik Komisyonu ve İklim Kulübü olmak üzere küresel çelik piyasasındaki sorunlara değinen üç farklı komitesi bulunuyor.

Giua, küresel çelik üretimi kapasitesi ve çelik talebi arasındaki farkın giderek açıldığını, 2023’te 551 milyon mt olan bu farkın 2024-2026 yılları arasında yaklaşık 630 milyon mt olmasının tahmin edildiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, enerji fiyatlarının artması ve ticari önlemlerden dolayı Avrupa’da çelik talebi zayıfladı. Küresel çapta bu zayıflama %1,1 seviyesinde kaydedilse de talebin 2024 yılında %1,7, 2025 yılında ise %1,2 güçlenmesi bekleniyor.

Bu büyüme tahmini, çelik piyasasının önceki kriz durumundan kademeli bir şekilde çıkmış olmasına dayanıyor ancak bazı sorunların çözülmemiş olması çelik şirketlerinin kâr marjlarının düşmesine neden oluyor. 2023 yılında küresel çelik sektöründe ortalama kârlılık %77 düşüş kaydederken bunun en önemli nedenlerinden biri kapasite fazlası oldu.

Çinli çelik üreticileri özellikle de kârın düştüğü dönemlerde devletten yüklü miktarda destek aldığı için bu durumun oluşmasında başrol oynuyor. Özellikle de devlete bağlı şirketlere yapılan yardımlar özel şirketlere yapılan yardımların çok üstünde.

Giua’ya göre asıl soru, yeni bir küresel çelik kriziyle karşı karşıya olup olmadığımız. 2014-2015 dönemine göre, küresel piyasalarda büyük değişiklikler oldu. Giua, yüksek fırın kapasitelerinin elektrik ark ocaklı kapasitelerden daha hızlı şekilde arttığı ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin görüldüğü bir ortamda kapasite fazlasının ortaya çıktığını belirtti.

Luciano Giua, GFSEC’in kapasite fazlasını düşürmek için bazı politikalar uygulamaya çalıştığını, böylece çelik fiyatlarının artıp şirketlerin yenilikçi çalışmalar yapmak için daha fazla kaynağa sahip olacağını ve hammadde israfının düşüp piyasaların istikrara kavuşacağını ifade ederek konuşmasını noktaladı.