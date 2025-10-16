Usiminas’ın net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde gerileyebilir

Brezilyalı yatırım şirketi Genial Investments, yerel çelik üreticisi Usiminas’ın yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %2,4 düşüşle 6,47 milyar BRL (1,19 milyar $) hasılat kaydetmesinin beklendiğini ifade etti. Şirketin AVFÖK değerinin aynı bazda %0,6 artışla 411 milyon BRL, net kârının ise %18,8 düşüşle 104 milyon BRL olacağı öngörülüyor.

Tahminler, Usiminas’ın çelik satış tonajlarının %0,2 artışla 1,08 milyon mt ve demir cevheri satışlarının %0,3 artışla 2,46 milyon mt olması üzerine şekillendi.

Şirketin ortalama çelik satış fiyatlarının iç piyasada %3, dış piyasalarda ise %6 gevşemesi bekleniyor. Demir cevheri satış fiyatlarının ise %1,5 yükseleceği tahmin ediliyor.

Şirket üçüncü çeyrek sonuçlarını 24 Ekim tarihinde açıklayacak.

1$ = 5,45 BRL