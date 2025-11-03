Gerdau’nun net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde düşüş kaydetti

Brezilyalı Gerdau, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 1,36 milyar BRL net kâra kıyasla bu yılın aynı çeyreğinde 1,09 milyar BRL (202,4 milyon $) net kâr açıkladı.

Şirketin net satışları yıllık %3,5 artışla 17,98 milyar BRL seviyesinde yer alırken, üretim maliyeti %7,02 artışla 15,84 milyar BRL, brüt kârı %16,9 düşüşle 2,14 milyar BRL ve faaliyet kârı ise %12,1 düşüşle 1,86 milyar BRL seviyelerinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin ham çelik üretimi %6 artışla 3,36 milyon mt oldu. Çelik satışları ise %9,1 artışla 3,09 milyon mt seviyesine ulaştı.

Şirketin faaliyet gösterdiği bölgeler arasından Brezilya net satışların ve satış gelirinin sırasıyla %50 ve %42,2’sini oluştururken Kuzey Amerika’nın payı %40,9 ve %50,3, Güney Amerika’nın payı %9,1 ve %7,5 oldu.

Şirket üçüncü çeyrekte Kuzey Amerika biriminin güçlü talep sayesinde olumlu bir performans gösterdiğini, Brezilya’da ise artan satış tonajlarının ithalat tonajının artmasıyla düşen satış fiyatları ile dengelendiğini belirtti.

1$ = 5,38 BRL