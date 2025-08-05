Gerdau ikinci çeyrekte finansal performansını iyileştirdi, yatırımlarda Brezilya’nın yerini Avrupa aldı

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, 2025’in ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü (faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı), önceki çeyreğe göre %6,6 artarak 2,6 milyar Brezilya reali (491 milyon $) seviyesine ulaştı. Net kârı çeyreklik bazda %14 artarak 864 milyon Brezilya reali (163 milyon $) olarak kaydedildi. Çelik sevkiyatları ise çeyreklik bazda %1,6 artışla 2,9 milyon mt oldu.

Yatırımlarda odak noktası değişti

Gerdau CEO’su Gustavo Werneck, yatırımcılara yaptığı açıklamada, Brezilya’daki yeni kapasite artırımı projelerinin dondurulduğunu, bunun yerine mevcut varlıkların optimizasyonuna odaklanacaklarını belirtti. Bunun yanı sıra şirketin başta İspanya olmak üzere Avrupa’daki faaliyetlerine öncelik vereceği ve bu bölgelerde dijital dönüşüme yönelik yatırımlarını sürdüreceği ifade edildi. Werneck, “Brezilya’ya yapılan yatırımlar düşürülecek ve Kuzey Amerika’daki yatırımlarımızı sürdüreceğiz çünkü kısa-orta vadede ve gelecekte burada talebin güçlü seyredeceğini düşüyoruz. ABD pazarında rekabetçi bir şekilde faaliyet göstermemiz önemli," dedi.

ABD piyasasında güçlü performans

İkinci çeyrekte Gerdau’nun Kuzey Amerika birimi, altyapı harcamalarındaki artış ve yerli üretimi destekleyen hükümet politikaları (Inflation Reduction Act - IRA ve 232. Madde vergileri) sayesinde güçlü performans sergiledi. Werneck, Kuzey Amerika’daki talebin önümüzdeki dönemde de canlı kalmasının beklendiğini ve büyümeyi desteklemek üzere yatırımların süreceğini belirtti. Kuzey Amerika birimi ayrıca yakın zamanda sürdürülebilirlik alanında önemli bir adım olan B Corp sertifikası aldı.

ABD vergilerinin etkileri

ABD’nin Brezilya’dan ithal ürünlere getirdiği vergilere ilişkin konuşan Werneck, “Yılın ikinci yarısı için biraz daha endişeliyiz çünkü vergilerin olası etkilerini göreceğiz. Bu durum otomotiv ve yedek parça sektörlerini etkileyebilir. Bu segment bizim için önemli çünkü sevkiyatlarımızın %15’i otomotiv sektörüne gidiyor,” dedi.

Sürdürülebilirlik ve gelecek hedefleri

Şirket ayrıca karbon yoğunluğunu azaltma taahhüdünü sürdürüyor; üretimde kullanılan hurdaların %86’sı geri dönüştürülmüş malzemeden oluşuyor. Gerdau yönetimi, yılın ikinci yarısında operasyonel verimlilik, mali disiplin ve sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini ve Çin çelik piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.