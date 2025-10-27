Usiminas 2025’in üçüncü çeyreğinde net zarara döndü

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydettiği 185 milyon BRL değerindeki net kâra kıyasla bu yılın üçüncü çeyreğinde 3,50 milyar BRL (651,1 milyon $) net zarar kaydettiğini açıkladı.

Şirket muhasebe düzenlemelerine göre yapılan varlık geri kazanılabilirliği değerlendirmesi sonucunda 2,2 milyar BRL tutarında bir değer düşüklüğü ve buna ek olarak ertelenmiş vergi geri kazanılabilirliğiyle ilgili 1,4 milyar BRL tutarında bir zarar kaydedildiğini bildirdi.

Şirkete göre bu sayılar nakit akışını etkilemedi ve bahsi geçen zararlar çıkarıldığında üçüncü çeyrekte 108 milyon BRL net kâr elde etti.

Satışlardan elde edilen net gelir yıllık %3 düşüşle 6,60 milyar BRL seviyesinde yer alırken, üretim maliyetleri %4 düşüşle 6,16 milyar BRL seviyesinde, brüt kârı ise %8 artışla 446,5 milyon BRL seviyelerinde oldu.

Şirketin faaliyet harcamaları %1 artışla 359,6 milyon BRL olurken, 133,6 milyon BRL faaliyet kârı elde edildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 27,6 milyon BRL faaliyet zararı kaydedilmişti.

Çelik satışlarının tonajı aynı bazda %2 düşüşle 1,10 milyon mt seviyesine gerilerken, demir cevheri satışları %9 artışla 2,50 milyon mt oldu.

1$ = 5,38 BRL