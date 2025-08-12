 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Samarco...

Samarco 2025’in ikinci çeyreğinde net zarar açıkladı

Salı, 12 Ağustos 2025 10:16:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, önceki yılın aynı çeyreğinde kaydettiği 1,38 milyar $ net kâra kıyasla 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1,69 milyar $ net zarar kaydettiğini açıkladı.

2015’te Fundao Barajı’nın çökmesi nedeniyle yürütülen adli yeniden yapılandırma süreciyle birlikte döviz kuru dalgalanmaları da şirketin zayıf performansında etkili oldu.

Şirketin satış geliri %47 artışla 469,9 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK değeri %66 artışla 286,1 milyon $’a çıktı.

Phase 2 projesinin tamamlanmasıyla şirketin pelet ve toz cevher satışlar %93 artışla 3,9 milyon mt’a yükseldi.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları artış kaydetti

11 Ağu | Hurda ve Hammadde

Brezilya’da demir cevheri ve pelet ihracatı 2025’in Temmuz ayında rekor kırdı

11 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları toparlandı

05 Ağu | Hurda ve Hammadde

NMDC Limited’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Temmuz ayında %42 arttı

04 Ağu | Çelik Haberler

Hint JSW Steel ile Japon JFE soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmiş çelik üretimi için ek yatırım yapacak

04 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları gevşedi

29 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatlarında artış yaşandı

22 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe yükseldi

16 Tem | Hurda ve Hammadde

Odisha Mining Corporation pelet tesisi kurmayı planlıyor

10 Tem | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yükseliş gösterdi

09 Tem | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis