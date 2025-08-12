Samarco 2025’in ikinci çeyreğinde net zarar açıkladı

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, önceki yılın aynı çeyreğinde kaydettiği 1,38 milyar $ net kâra kıyasla 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1,69 milyar $ net zarar kaydettiğini açıkladı.
2015’te Fundao Barajı’nın çökmesi nedeniyle yürütülen adli yeniden yapılandırma süreciyle birlikte döviz kuru dalgalanmaları da şirketin zayıf performansında etkili oldu.
Şirketin satış geliri %47 artışla 469,9 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK değeri %66 artışla 286,1 milyon $’a çıktı.
Phase 2 projesinin tamamlanmasıyla şirketin pelet ve toz cevher satışlar %93 artışla 3,9 milyon mt’a yükseldi.