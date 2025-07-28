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Usiminas 2025’in ikinci çeyreğinde 23,1 milyon $ net kâr açıkladı

Pazartesi, 28 Temmuz 2025 13:47:02 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği 100 milyon BRL değerindeki net zarara kıyasla bu yılın ikinci çeyreğinde 128 milyon BRL (23,1 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Satışlardan elde edilen net gelir yıllık %4 artışla 6,63 milyar BRL seviyesinde yer alırken, üretim maliyetleri %2 artışla 6,13 milyar BRL seviyesine, brüt kârı ise %50 artışla 492,2 milyon BRL seviyelerine çıktı.

Şirketin faaliyet harcamaları %1 artışla 359,6 milyon BRL olurken, 133,6 milyon BRL faaliyet kârı elde edildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 27,6 milyon BRL faaliyet zararı kaydedilmişti.

Çelik satışlarının tonajı aynı bazda %4 artışla 1,08 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, demir cevheri satışları %22 artışla 2,46 milyon mt oldu.

Şirketin çelik faaliyetlerine ilişkin AVFÖK marjı ikinci çeyrekte %5 oldu. Demir cevheri faaliyetlerinden ise %13 AVFÖK marjı elde etti.

Önümüzdeki çeyrekte çelik segmentinde satış tonajlarının ve net gelirin düşmesi bekleniyor. Demir cevheri satışları da yıllık satış planı dahilinde kalacak ancak aşağı yönlü hareket edecek.

1$ = 5,54 BRL


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar Usiminas 

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