Usiminas 2025’in ikinci çeyreğinde 23,1 milyon $ net kâr açıkladı

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği 100 milyon BRL değerindeki net zarara kıyasla bu yılın ikinci çeyreğinde 128 milyon BRL (23,1 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Satışlardan elde edilen net gelir yıllık %4 artışla 6,63 milyar BRL seviyesinde yer alırken, üretim maliyetleri %2 artışla 6,13 milyar BRL seviyesine, brüt kârı ise %50 artışla 492,2 milyon BRL seviyelerine çıktı.

Şirketin faaliyet harcamaları %1 artışla 359,6 milyon BRL olurken, 133,6 milyon BRL faaliyet kârı elde edildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 27,6 milyon BRL faaliyet zararı kaydedilmişti.

Çelik satışlarının tonajı aynı bazda %4 artışla 1,08 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, demir cevheri satışları %22 artışla 2,46 milyon mt oldu.

Şirketin çelik faaliyetlerine ilişkin AVFÖK marjı ikinci çeyrekte %5 oldu. Demir cevheri faaliyetlerinden ise %13 AVFÖK marjı elde etti.

Önümüzdeki çeyrekte çelik segmentinde satış tonajlarının ve net gelirin düşmesi bekleniyor. Demir cevheri satışları da yıllık satış planı dahilinde kalacak ancak aşağı yönlü hareket edecek.

1$ = 5,54 BRL