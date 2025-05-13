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Samarco 2025’in ilk çeyreğinde net zarar kaydetti

Salı, 13 Mayıs 2025 09:46:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, önceki çeyrekte kaydettiği 2,15 milyar $ net kâra kıyasla 2025 yılının ilk çeyreğinde 1,52 milyar $ net zarar açıkladı.

Şirketin satış geliri %2,74 düşüşle 400,4 milyon $ seviyesine gerilerken, üretim maliyetleri %2,95 düşüşle 157,8 milyon $ oldu. Brüt kârı ve faaliyet kârı ise sırasıyla %2,61 ve %90 düşüşle 242,6 milyon $ ve 219,5 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.

Şirketin pelet satışları %6 düşüşle 2,7 milyon mt olurken, toz cevher satışları %125 artışla 100.000 mt’a çıktı.

Samarco Phase 3 projesinin tamamlanmasıyla üretim kapasitesini %100’e çekmeyi planlıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar 

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