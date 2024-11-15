CSN’nin net zararı üçüncü çeyrekte yükseldi

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, önceki çeyrekte kaydettiği 223 milyon BRL net zarara kıyasla 2024’ün üçüncü çeyreğinde 751 milyon BRL (129,9 milyon $) net zarar ettiğini açıkladı.

Satışlardan elde edilen net gelir aynı bazda %1,7 artışla 11,07 milyar BRL olurken üretim maliyeti %5,6 artışla 8,333 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Brüt kârı %9 düşüşle 2,73 milyar BRL oldu.

Şirketin net kârının düşmesinde faaliyet sonuçlarının azalması ve maliyetlerin yükselmesi büyük rol oynadı. İkinci çeyrekte risklerden korunma işlemlerinin getirdiği kazanç, üçüncü çeyrekte görülmedi.

Yerel çelik satışlarının tonajı %8,6 artışla 866.000 mt seviyesinde kaydedilirken çelik ihracatı %8,1 düşüşle 300.000 mt oldu.

Yerel demir cevheri satışları ise %28,9 artışla 1,11 milyon mt oldu. Demir cevheri ihracatı %8,5 artışla 10,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin AVFÖK değerinin %17’sini çelik üretimi, %49,2’sini madencilik, %18,8’ini lojistik, %2,7’sini enerji ve %15,3’ünü çimento segmentleri oluşturdu.

1 $ = 5,78 BRL