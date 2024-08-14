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CSN’nin net zararı ikinci çeyrekte azaldı

Çarşamba, 14 Ağustos 2024 09:38:04 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, önceki çeyrekte kaydettiği 480 milyon BRL net zarara kıyasla 2024’ün ikinci çeyreğinde 223 milyon BRL (40,8 milyon $) net zarar ettiğini açıkladı.

Satışlardan elde edilen net gelir aynı bazda %12 artışla 10,79 milyar BRL olurken üretim maliyeti %4,9 artışla 7,89 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Brüt kârı %36 artışla 2,99 milyar BRL oldu.

Şirketin net kârının düşmesinde masrafların artması ve iştiraklerinin performansına bağlı olarak vergilerin yükselmesi etkili oldu.

Yerel çelik satışlarının tonajı %9 artışla 798.000 mt seviyesinde kaydedilirken çelik ihracatı %8 düşüşle 326.000 mt oldu. 

Yerel demir cevheri satışları ise %16 düşüşle 859 milyon mt oldu. Demir cevheri ihracatı %22 artışla 9,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin AVFÖK değerinin %12,3’ünü çelik üretimi, %60,1’ini madencilik, %15,6’sını lojistik, %0,5’ini enerji ve %13,1’ini çimento segmentleri oluşturdu.

1 $ = 5,46 BRL


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar 

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