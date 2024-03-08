CSN’in net kârı 2023 yılında sertçe düştü

Cuma, 08 Mart 2024 09:12:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, 2022 yılında kaydedilen 2,17 milyar BRL net kâra kıyasla 2023 yılında 402,6 milyon BRL (81,5 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Aynı yıla kıyasla şirketin net satış geliri %2,4 artışla 45,44 milyar BRL, üretim maliyeti ise %7,8 artışla 33,48 milyar BRL olurken brüt kârı %10,1 düşüşle 11,96 milyar BRL, faaliyet kârı %32,1 düşüşle 7,64 milyar BRL seviyelerine geriledi.

Satış maliyetlerinin artıp mali sonuçların negatif olması şirketi toplam 1,77 milyar BRL zarara uğratarak net kârın düşmesinde etkili oldu.

Şirketin iç piyasaya yaptığı çelik satışları %6 düşüşle 2,89 milyon mt seviyesinde kaydedilirken dış piyasalara %3 düşüşle 37,69 milyon mt çelik satıldı.

İç piyasaya ve dış piyasalara yapılan demir cevheri satışları ise sırasıyla %21 ve %29 artışla 4,14 milyon mt ve 37,69 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

1$ = 4,94 BRL