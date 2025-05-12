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CSN ilk çeyrekte net zarar kaydetti

Pazartesi, 12 Mayıs 2025 09:54:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, önceki çeyrekte kaydettiği 84,99 milyon BRL net zarara kıyasla 2025’in ilk çeyreğinde 731,6 milyon BRL (129,4 milyon $) net zarar ettiğini açıkladı.

Satışlardan elde edilen net gelir aynı bazda %9,3 düşüşle 10,91 milyar BRL olurken, brüt kârı %33,6 düşüşle 2,53 milyar BRL, faaliyet kârı ise ise %31,3 düşüşle 887,6 milyon BRL seviyelerinde kaydedildi.

Yerel çelik satışlarının tonajı %10 düşüşle 788.000 mt seviyesinde kaydedilirken, çelik ihracatı %18,6 artışla 354.000 mt oldu. 

Yerel demir cevheri satışları ise %1,3 düşüşle 1,04 milyon mt oldu. Demir cevheri ihracatı %11,1 düşüşle 8,60 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin AVFÖK değerinin %19,3’ünü çelik üretimi, %55,8’ini madencilik, %14,2’sini lojistik, %3,1’ini enerji ve %9,6’sını çimento segmentleri oluşturdu.

1 $ = 5,65 BRL


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar 

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