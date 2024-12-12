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CSN önümüzdeki yıllara yönelik beklentilerini paylaştı

Perşembe, 12 Aralık 2024 12:26:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) satış ve üretim beklentilerini açıkladı.

Şirket, madencilik üretim hacmi ve üçüncü taraf alımlarının 2024’te 42-43,5 milyon mt, 2025’te ise 42 milyon mt, 2026’da 44 milyon mt, 2027’de 53 milyon mt ve 2028’de 68 milyon mt olmasını bekliyor.

CSN, sanayi kompleksini yenileme çalışmalarına bağlı olarak 2023-2028 yılları arasında 7,9 milyar BRL değerinde sermaye masrafı kaydedip 2,8 milyar BRL seviyesine kadar AVFÖK artışı sağlayabilir. Bununla birlikte şirketin madencilik nakit maliyetinin 2024 yılında 21,5-23$/mt olacağı öngörülüyor. Öte yandan Itabirito P15 tesisi projesi 2028’de devreye alınmasıyla birlikte 4 milyar BRL değerinde AVFÖK değeri yaratabilir.

Şirketin toplam sermaye masrafının 2024 için 6 milyar BRL ve 2025-2028 dönemi için ise 6-7 milyar BRL olacağı öngörülüyor.

CSN kapasite artırma projesinin birinci aşamasına bağlı olarak, maden genişletme sermaye masrafının 2023-2027 döneminde 13,8 milyar BRL olacağına yönelik beklentilerini ise korudu.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Madencilik 

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